"نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

استقبلت منطقة نيوم بشمال غرب المملكة أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

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وقال بيان، اليوم الاحد، إنه تم خلال الرحلة -التي بدأت من تبوك (شمال المملكة) أول أمس الجمعة- تعريف السائحات بما تكتنزه “نيوم” من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك “.

وأوضحت المرشدة السياحية هبه العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى (اكتشف نيوم).

وتعد منطقة “نيوم” إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.