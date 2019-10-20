الكشف عن أقدم لؤلؤة في العالم لأول مرة بمتحف اللوفر في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن المعرض القادم لمتحف اللوفر أبوظبي سيعرض أحد المقتنيات الذي يتمتع بأهمية تاريخية كبيرة وتمت إعارته من متحف زايد الوطني، وهو «لؤلؤة أبوظبي»، أقدم لؤلؤة مكتشفة في العالم.

تعرض «لؤلؤة أبوظبي» أمام الجمهور لأول مرة ضمن معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» الذي يقام بمتحف اللوفر أبوظبي في الفترة من 30 أكتوبر الحالي حتى 18 فبراير 2020.

وكان قد عثر على اللؤلؤة التاريخية في موقع أثري بجزيرة مروّح قبالة سواحل أبوظبي وتوضح الطبقات التي تغطي اللؤلؤة أنها ترجع إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800 - 5600 قبل الميلاد.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «تعد «لؤلؤة أبوظبي» اكتشافاً مذهلاً ودليلاً على عراقة وقدم أنشطتنا البحرية. كما أن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم في أبوظبي يكشف أن الكثير من تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر التاريخ».

ومعرض «10 آلاف عام من الحضارة» هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على تاريخ الرفاهية ويقدم نحو 350 قطعة استثنائية في مجال الموضة والمجوهرات والفنون البصرية والأثاث والتصميم.