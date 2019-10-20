415.4 مليون أرباح «الشارقة الإسلامي» 9 شهور بنمو 5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن التسعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت 415.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 397.7 مليون درهم عن نفس الفترة من العام 2018، بزيادة قدرها 5%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف ليصل إلى مبلغ 45.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لهذا العام بزيادة قدرها 890.2 مليون درهم وبنسبة 2% عن العام السابق.

وعلى جانب الأصول بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 25.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2018 بارتفاع وقدره 1.3 مليار درهم وبنسبة 5.3%.

وقد استمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20% من إجمالي الأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.0 مليار درهم أي ما يعادل 20.5% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

وعلى جانب المطلوبات، ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بـ26.4 مليار درهم في نهاية عام 2018 بزيادة قدرها 412.5 مليون درهم، أي ما نسبته 1.6%.

وفيما يتعلّق بأرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 980.5 مليون درهم خلال التسعة شهور الأولى مقارنة بـ815.4 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 بزيادة قدرها 165.1 مليون درهم، أي ما نسبته 20.2%.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 7.5 مليار درهم، والتي تمثل 16.4% من إجمالي موجودات المصرف وبزيادة قدرها 2.1 مليار درهم عن نهاية 2018 وذلك نتيجة لقيام المصرف في بداية شهر يوليو الماضي بإصدار صكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، ولاقت عملية الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين على المستوى الإقليمي والعالمي، ما يعكس متانة المصرف وملاءته المالية والتي جذبت كبرى المؤسسات والأفراد عالمياً لهذا الاكتتاب، وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 22.03%.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» قد رفعت خلال الربع الثاني من 2019 التصنيف الائتماني لمصرف الشارقة الإسلامي على المدى البعيد من «BBB+» إلى «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وجاءت هذه النتائج لتبني على الإنجازات السابقة وتعزز الملاءة المالية وترسخ القاعدة الرأسمالية للمصرف، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال التخطيط السليم واعتماد سياسة حكيمة في استقطاب رؤوس الأموال وحُسن توظيفها.

مبنى مصرف الشارقة الإسلامي