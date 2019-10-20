احتجاجات سانتياجو تتسع وتخلف ثلاثة قتلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل محتجو العاصمة التشيلية سانتياجو تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي السبت، واتسع نطاق الاحتجاجات إلى مدينة فالباريسو الساحلية حيث مقر الكونجرس، وأجبرت أحداث العنف والشغب والحرائق التي انتشرت في كثير من أنحاء العاصمة وأسقطت ثلاثة قتلى، الجيش التشيلي على التدخل وفرض حظر تجول في المدينة.

وقُتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع في سوبرماركت تعرض لأعمال تخريب ليل السبت- الأحد في سانتياجو وسط تظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين، وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار: «توفي ثلاثة أشخاص في حريق في سوبرماركت. اثنان قضيا حرقاً والثالث نقل في حالة خطيرة إلى مستشفى حيث توفي».

واستمرت الاحتجاجات بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة لوقف أسوأ أعمال عنف تشهدها أكثر دول أمريكا اللاتينية استقراراً.

وشاهد صحفيون خمس حافلات تم إحراقها في وسط المدينة، وقررت السلطات خلال النهار وقف حركة الحافلات كلياً.

وبدأت التظاهرات إثر الإعلان عن زيادة سعر تذاكر المترو من 800 إلى 830 بيسوس (حوالي 1,40 يورو)، لكنها اتسعت لاحقاً لتشمل مواضيع أخرى منها النموذج الاقتصادي المعتمد وتوفير الخدمات الصحية والتربية التي تبقى حكراً على القطاع الخاص بشكل شبه كامل.

وأعلن الجيش التشيلي فرض حظر التجول خلال ساعات الليل في العاصمة سانتياجو وقال الرئيس سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات.

وقوبل قرار نشر القوات المسلحة بصدمة على نطاق واسع في بلد عاش في ظل الدكتاتورية العسكرية لأوجيستو بينوشيه بين عامي 1973 و1990.