«بيج باد وولف» يشهد تبرعات لافتة من قراء الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهد معرض «بيج باد وولف» المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر على مبيعات الكتب في دبي، إقبال 135,000 زائر في الأسبوع الأول من فعالياته المستمرة على مدار 11 يوماً في قاعة «ساوند ستيج» في مدينة دبي للاستوديوهات.

وحصل زوار المعرض على خياراتهم المفضلة من الكتب الأكثر مبيعاً كقصص الأطفال والقصص الخيالية، وكتب المساعدة الذاتية بخصومات تتراوح بين 50% و80% من سعر التجزئة، كما تبرعوا بمجموعة من الكتب لتوزيعها على الأطفال المحتاجين مجاناً عبر مبادرة «رِد ريدر هود»؛ ذراع المعرض للمسؤولية الاجتماعية.

ويتعاون المعرض هذا العام مع مؤسسة دبي العطاء للتبرع بالكتب للأطفال ذوي الحاجة في كينيا، حيث يشجع الجمهور على شراء الكتب وتقديمها إلى ركن «رد ريدر هود» لدعم الرسالة النبيلة للمؤسسة، ليواصل بث الأمل لدى الأطفال والشباب الأقل حظاً في الدول النامية، من خلال تزويدهم بالكتب والمعارف.

وفي هذا السياق، صرّح محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدبل» لتجارة الكتب التي تتولى تنظيم معرض «بيج باد وولف» في دبي: «تُعتبر «رِد ريدر هود» مبادرة أساسية في كافة فعالياتنا، حيث بادرنا هذا العام بالتبرع بنحو 500 كتاب لدعم الهدف النبيل للمبادرة. ويسرنا دائماً رؤية مستويات الوعي التي يتحلى بها زوارنا حول أهمية العطاء، ويؤدون دورهم على أكمل وجه في هذا الإطار. ونود أن نشكرهم على منح الأطفال من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والاجتماعية، فرصة قيمة للقراءة والتعلم والنمو».

وأضاف: «تقوم رسالتنا على الارتقاء بالعالم نحو الأفضل من خلال الكتب؛ لذلك نتعاون عن كثب مع دور النشر في جميع أنحاء العالم لتوفير الكتب بأسعار مقبولة لأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية».

وقدم «بيج باد وولف» دعمه للشاعرة المحلية اليافعة جولميك خان التي ألفت ديوانها الأول «الزهور» في عمر ثماني سنوات، وستوقع نسخاً من ديوانها ابتداء من يوم الخميس وتعود إيرادات الكتاب لصالح دعم الأطفال المحتاجين.

وقال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، في معرض تعليقه على هذه المشاركة: «يسعدنا أن نقيم شراكة مع معرض «بيج باد وولف» للمرة الأولى، ونأمل أن تقود هذه الشراكة إلى مزيد من فرص التعاون الأخرى القادمة.