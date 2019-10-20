صهر الرئيس اللبناني: المسؤولون «متعجرفون» وقد أشارك في المظاهرات

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قال النائب شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية، في إطار تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إن الشعب اللبناني مقهور ومظلوم ويدفع الثمن، والمسؤولون «متعجرفون» يصمّون آذانهم عن صوت الناس ويواصلون طريقة عملهم وكأن شيئاً لم يكن.

وأضاف روكز، في تصريحات لقناة «العربية»، أن مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري هدفها ترتيب الأوضاع بين بعضهم بعضا من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات، قائلاً: «هناك سلة ضرائب جديدة تستعد الحكومة لفرضها من دون أن تتخذ أي إجراءات جدية لوقف الهدر والفساد».

وأكد أن «الشعب اللبناني فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، لذلك فإن ردة فعله في الشارع طبيعية»، ودعا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، لأن الحكومة والطبقة السياسية فشلت في إدارة الحكم وتحقيق مطالب الناس.

كذلك أشار إلى أن «الساعات المقبلة حاسمة في تحديد وجهة الحراك القائم في الشارع، لكن برأيي من فشل في إدارة الحكم لن ينجح باستعادة ثقة الناس خلال 72 ساعة».

وأضاف: «لم أشارك في التظاهرات والاحتجاجات كي لا أعطيها طابعاً سياسياً، مع العلم أنني أؤيد شعاراتهم ومطالبهم، لكن قد أعود عن قراري في أي لحظة، خصوصاً أن التظاهرات أعطت مفعولها، إذ على الأقل هزّت عروش المسؤولين وأجبرتهم على الالتفات إلى مطالب المحتجين في وقت أن بعضهم يواصل (عنجهيته) ويتعاطى بعجرفة معهم».