دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة زين زين السعودية تعلن عن أكبر تغطية لشبكات الجيل الخامس بالمنطقة

كشفت شركة زين السعودية خلال مؤتمر عقدته رفقة عدد من الإعلاميين، عن أكبر تغطية لشبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط.

خلال مؤتمر عقدته اليوم، كشفت شركة زين السعودية عن تفاصيل شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة العربية السعودية، والتي دشنتها الشركة في 5 أكتوبر 2019. وجاء هذا الإعلان بحضور عدد من وسائل الإعلام ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين حصلوا على فرصة لتجربة التطبيقات التي تعمل بالتقنية على أرض الواقع.

وقد استعرض الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية، المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى، رحلة الشركة وانجازاتها في مجال شبكة الجيل الخامس والتي تكللت مؤخرًا بإطلاق الخدمة للأغراض التجارية. ولفت بأن شركة زين كانت سباقة في تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس في العديد من المناسبات المهمة من ضمنها توفير الخدمة لبطولة PUBG 2019 التي تم تنظيمها ضمن فعاليات موسم جدة، حيث تمتع المتسابقون بتجربة غير مسبوقة على صعيد السرعة والأداء.

كما أتاحت زيم خدمات شبكة الجيل الخامس خلال احتفال إطلاق التأشيرة السياحية في المملكة “أهلا بالعالم”، ثم تبع ذلك تدشين الشركة للجيل الخامس في مطار خليج نيوم، في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة لتعزيز تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال المفدى: “أهمية خدمات الجيل الخامس وما ستحمله من تحول جذري في توفير الخدمات الرقمية ستغير وجه العالم، وذلك بفضل التقنيات الفائقة التي يحملها هذا الجيل من الشبكات الرقمية، تتمثل في سرعة استجابتها التي تتخطى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، إضافة إلى سعتها التي تتجاوز 100 ضعفًا.”

وتابع المفدي: “نفخر في زين السعودية بتسجيلنا لإنجازٍ جديد، أطلقنا الجزء الأول من المرحلة الأولى من تغطيتنا بشبكة الجيل الخامس 5G في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع، وهي أوسع تغطية على مستوى الشرق الاوسط، واليوم نعلن عن إطلاق التغطية في 3 مدن إضافية؛ جازان، صبيا، وخميس مشيط. كما نعلن عن تعزيز التغطية في المدن المطلقة، على أن نصل مع نهاية العام إلى 26 مدينة تتم خدمتها عبر 2600 موقع.”

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وأكد المفدى بدوره إلتزام الشركة بتوفير أحدث خدمات قطاع الاتصالات اللاسلكية لجميع مشتركيها الذين تجاوز عددهم 8 ملايين مشترك في كل المناطق وبأسعار تنافسية.

وتعليقًا على ما ستحمله شبكات الجيل الخامس 5G من متغيرات، قال المفدي: “هذا الجيل من الشبكات الرقمية سيغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،” وأضاف: “من خلال شبكات الجيل الخامس، سيكون هناك سهولة أكبر لأداء الأعمال بفضل سرعة شبكات الجيل الخامس لتحميل البيانات الضخمة وسرعة استجابتها، مما سيمكن العديد من الخدمات المؤتمتة عبر تقنيات إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي منها السيارات ذاتية القيادة وعمل الروبوتات التي ستعزز من ظهور المدن الذكية على نحو واسع، وهو ما بدأنا نلمسه في المملكة عبر مدينة نيوم التي كنا السباقين في توفير خدمات الجيل الخامس لمطارها”.

وعلى الجهة المقابلة، لفت المفدى إلى التغيّر النوعي في الخدمات الرقمية التي كانت توفرها شبكات الجيل الرابع مع إطلاق شبكات الجيل الخامس والتي ستؤثر بشكل واضح في خدمات الترفيه الرقمي، قطاع الأعمال، الطباعة الثلاثية الأبعاد، التسوق الإلكتروني، إصدار التراخيص، الرعاية الصحية، التعليم، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل الآلي لمواقع الأعمال، واستجابة اسرع في إنترنت الأشياء وغيرها.

وختامًا، شدد الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في زين السعودية على إلتزام الشركة في تعزيز الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكثر الدول استثمارًا في تطوير الخدمات الرقمية، مما سيرفع مستوى جودة الحياة ويفتح آفاق جديدة للإستثمار، ويخلق فرص عمل أمام جيل الشباب المهتم في قطاع التقنية.

التدوينة زين السعودية تعلن عن أكبر تغطية لشبكات الجيل الخامس بالمنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.