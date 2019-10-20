دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موتورولا تحدد 13 من نوفمبر موعداً للكشف عن هاتفها القابل للطي RAZR

© Tech World قدمت بواسطة

بعد أن أكدت موتورولا عن عملها على هاتف قابل للطي ببنية هاتفها الشهير RAZR، أعنلت الشركة بأنها ستكشف عن هاتفها في 13 من نوفمبر القادم.

فوفقاً لوقع CNET قامت موتورولا باvسال الدعوات لمؤتمرها مع صورة دعائية تشويقية للهاتف القادم؛ يبدو شكلياً مشابه للتسريبات السابقة والفيديو الذي أطلقته الشركة لتأكيد عملها عليه.

وجاء في النص المرفق للصورة عبارة ” مبتكر، لا يشبه الأخريين” للتنويه إلى أن الشركة تستخدم طريقة مغايرة في هاتف RAZR القابل للطي مختلفة عن ما شهدناه سواء في هاتف جالكسي فولد بمفصل طول داخلي، أو حتى في هواوي مايت اكس بعملية طي للخارج.

فيما من المتوقع أن تعتمد موتورولا على مفصل مختلف يتماشى مع رؤيتها المغايرة للهاتف القابل للطي متوافق مع تصميم هاتف RAZR، بحيت تنتج هاتف عملي أكثر وسهل الحمل وقابل للطي في نفس الوقت وبتصميم أحبه الجمهور كثيراً في السابق.

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وبالحديث عن حدث موتورولا فإنه لن يتقصر فقط على RZAR القابل للطي بل سيضم عدداً من منتجات الشركة الأخرى، لكن من المؤكد أن الهاتف هو من سيكون سيد المشهد.

المصدر

CNET

التدوينة موتورولا تحدد 13 من نوفمبر موعداً للكشف عن هاتفها القابل للطي RAZR ظهرت أولاً على عالم التقنية.