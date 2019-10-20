"نبع السلام" تكشف الممارسات التخريبية لـ"ي ب ك/ بي كا كا" في تل أبيض

أنقرة/ الخليج 365

أظهرت عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في شمال شرق سوريا، الممارسات التخريبية التي قام بها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة تل أبيض.

والتقطت عدسة الخليج 365، حجم الدمار الذي ألحقه التنظيم الإرهابي بمستشفى المدينة الذي كان يقدم الخدمات الصحية لسكان تل أبيض والمناطق المحيطة بها.

ويظهر في المشاهد الملتقطة، رفع "ي ب ك/ بي كا كا"، صور زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية عبد الله أوجلان عند مدخل المستشفى.

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كما قام التنظيم بنهب الكثير من الأجهزة الطبية التي كانت موجودة بداخل المستشفى، وإضرام النار بالعديد من أقسامه.

ورغم محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إظهار تنظيم "ي ب ك" على أنه كيان منفصل عن "بي كا كا"، إلّا أن وجود صور أوجلان داخل العديد من مقرات تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، يثبت عكس ذلك.والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.