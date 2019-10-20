صحيفة الخليج الالكترونية باشر مدير التعليم بمحايل، حالة طالب ثانوية الملك سعود بخميس البحر، الذي سقط من الدور الثالث. وبيّن “تعليم محايل”، أن الطالب سقط من الدور الثالث قبل بداية الطابور الصباحي، وهو منوّم في مستشفى محايل العام- قسم الجراحة، وحالته مستقرة، ولله الحمد. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم محايل .. الطالب سقط قبل الطابور الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.