أداة جديد لحماية نظام التشغيل «ويندوز» من الاختراق

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

طورت شركة “يوبيكو” السويدية المتخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، تطبيقا جديدا يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” من خلال أحد منافذ “يو.إس.بي” وهو إجراء أمني يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أداة “يوبي كي” خضعت للاختبار على مدى نصف عام، قبل طرحها في الأسواق الآن.

وأضاف الموقع أن أدوات الحماية مثل “يوبي كي” و”جوجل تيتان” تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات “يو.إس.بي” في الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه. وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداء ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أوالرقم السري.

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يذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” التي تطور نظام التشغيل “ويندوز” تتيح استخدام أدوات الأمن في خدماتها مثل البريد الإلكتروني “أوت لوك” والاتصالات عبر الإنترنت “سكايب” وألعاب الكمبيوتر “إكس بوكس لايف” وحزمة برامج “أوفيس” منذ شهور وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطرا فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.

في الوقت نفسه فإن الدخول إلى نظام التشغيل “ويندوز” نفسه لن يكون ممكنا. وتتيح شركة “يوبيكو” أداة الحماية لأجهزة كمبيوتر “آبل” التي تعمل بنظام التشغيل “ماك أو.إس”.

وأشار موقع “سي نت” إلى أن الأداة الجديدة التي طرحتها شركة “يوبيكو” تباع بحوالي 25 دولارا.

وذكرت شركة “يوبيكو” أن تطبيق تسجيل الدخول في نظام التشغيل ويندوز يقدم تسجيلا سهلا لمفاتيح الدخول الجديدة، مع إمكانية استعادتها في حالة فقد مفتاح الدخول. في الوقت نفسه فإن هذا التطبيق لا يضمن الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تستخدم في الشركات نظرا لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.