الأحد 20 أكتوبر 2019

شركة تولينو تطلق ثلاثة أجهزة جديدة لقراءة الكتب الإلكترونية

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة تولينو ثلاثة أجهزة جديدة لقراءة الكتب الإلكترونية، وأوضحت الشركة الألمانية أن شاشة الموديل Epos 2 الفاخر الجديد قد زادت من 7.8 إلى 8 بوصات، وتمتاز بتصميم مسطح تماما ومقاوم للكسر.



ومن ضمن المزايا الجديدة لقارئ الكتب الإلكترونية Epos 2 الجديد وجود نطاق مسك أعرض قليلا مع أزرار التمرير، وقد تم تركيب التجهيزات التقنية والبطارية في مركز الثقل، حتى يستقر الجهاز في اليد بصورة جيدة، وإذا رغب المستخدم في تغيير وضعه فإنه يمكنه الاعتماد على وظيفة التدوير التلقائي للشاشة، والاختيار ما بين التنسيق الرأسي أو الأفقي بفضل تزويد الجهاز الجديد بمستشعر الوضع.

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وتشتمل باقة تجهيزات قارئ الكتب الإلكترونية Vision 5 الجديد على شاشة قياس 7 بوصات ومستشعر الوضع أيضا، وعلى غرار الموديل السابق فإنه يمكن استعمال هذا الجهاز لقراءة الكتب الإلكترونية على حمام السباحة، لأن جسم الجهاز مقاوم لرذاذ الماء، كما تتيح وظيفة Smart Light إمكانية التحكم في الإضاءة، وكذلك درجة حرارة الألوان، ويتضمن جهاز Epos 2 أيضا وظيفة Smart Light والحماية من رذاذ الماء.

ويأتي جهاز Page 2 الجديد بشاشة مضاءة قياس 6 بوصات من فئة الموديلات الأساسية، ويمكن التحكم في شدة الضوء الأبيض فقط، ولا تتوافر هنا وظيفة Smart Light، وقد قامت الشركة تولينو بتصنيع جسم الجهاز من اللدائن البلاستيكية باللون الأسود مع جانب خلفي من المطاط.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجميع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية الجديدة على شبكة WLAN اللاسلكية وذاكرة بسعة 8 جيجابايت وشاشة الحبر الإلكتروني Carta بدقة وضوح HD، ويتراوح وزن الأجهزة الجديدة بين 170 و200 جرام، ولا يوجد بها زر رئيسي Home، ولكن يمكن الوصول إلى القائمة الرئيسية من خلال القيام بحركة مسح على أسفل الشاشة.