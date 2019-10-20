الأحد 20 أكتوبر 2019

ما هي أسباب قرحة الفم وعلاجها

متابعات_الخليج 365

قال صيادلة ألمان إن قرحة الفم تُعَد من أكثر أمراض الغشاء المخاطي للفم والبلعوم شيوعا، وتظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مؤلمة في الفم.



ونصحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بضرورة الاهتمام بنظافة الفم والأسنان لتجنب هذه القرحة، مضيفة: "لا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركزا أو مطهرا".

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وشدد الصيادلة على ضرورة غسل الفم بالماء بعد الوجبات، لأن الإصابات الدقيقة، التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات والشوكولاتة، أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات والتوابل، قد تكون هي المسؤولة عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم.

وأضاف الصيادلة: "كما أنه يجب فحص التركيب السليم لأطقم الأسنان بصورة منتظمة؛ لتجنب مواضع الضغط المؤلمة".

وبحسب الغرفة، لم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور المرض في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم بدقة، لكن غالبا ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على الهستامين، مثل الأطعمة المدخنة والجبن الفاكهة الناضجة للغاية والأنواع المختلفة من المكسرات.