إضراب للمضيفين الجويين في 4 شركات فرعية تابعة للوفتهانزا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مددت نقابة المضيفين الجويين الألمانية أمس الأحد فترة الإضرابات على رحلات أربع شركات فرعية تابعة لشركة لوفتهانزا للطيران حتى منتصف الليل، مع احتمال تأثر أكثر من 300 رحلة في عدة مطارات.

وكان من المقرر في الأصل تنفيذ الإضرابات التحذيرية على مستوى البلاد خلال الفترة ما بين الساعة الخامسة والحادية عشرة صباحاً (03:00-09:00 بتوقيت جرينتش)، مما يؤثر في رحلات شركات لوفتهانزا الفرعية «يوروينجز» و«جيرمان وينجز» و«لوفتهانزا سيتيلاين» و«صن إكسبريس».

وقال دانيل فلور، نائب رئيس نقابة المضيفين الجويين الألمانية «أوفو» إن الإضرابات سوف تستمر حتى منتصف الليل.

ويمكن أن تتأثر أكثر من 300 رحلة و60 ألف مسافر خلال فترة الإضراب يوم الأحد في مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت وبرلين وهامبورج.

وقال مطار دوسلدورف إن 60 رحلة جوية تشغلها يورووينجز وصن إكسبريس في خطر.

لكن على مستوى البلاد، أعلنت المطارات وشركات الطيران يوم السبت أنها تتوقع ألا يكون هناك أي تأثير أو تأثير ضئيل على الأكثر في العمليات.

وألغى الاتحاد الإضرابات في الفرع الرئيسي لشركة لوفتهانزا بعد القبول بالحصول على زيادة في الأجور قدرها 2 في المئة لأطقم الضيافة العاملة لصالحها.

(د ب أ)