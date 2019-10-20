شكرا لقرائتكم خبر عن أطول رحلة جوية في العالم تنتهي بسلام في سيدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الطائرة التي قامت بأول أطول رحلة جوية في مدينة سيدني الأسترالية قادمة من نيويورك في رحلة استغرقت نحو 20 ساعة دون توقف.

وتعد الرحلة التجريبية لشركة "كانتاس" على متن الطائرة 787 دريملاينر من بوينج مقدمة لرحلات سفر جوي طويلة دون توقف.

وكان ركاب الرحلة خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف مع طواقم الرحلة للتعامل مع البقاء 20 ساعة في طائرة في الجو.

واستغرقت الرحلة 19 ساعة و15 دقيقة، وبنجاح تلك الرحلة يتوقع أن تشهد مسارات طيران طويلة رحلات مماثلة قريباً.

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