شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تنظم ندوة«أدب الطفل.. أصوات من العالم العربي وألمانيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب ندوة حوارية يوم أمس بعنوان «أدب الطفل اليوم - أصوات من العالم العربي وألمانيا»، في إطار مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب».

واستضافت الندوة، التي أقيمت بالتعاون مع «ليتبروم» الثقافية الألمانية، الكويتي حسين المطوع الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2019 عن فئة أدب الأطفال والناشئة، وكاتبة الأطفال الألمانية كريستيان رابيه، مديرة المكتبة الدولية للأطفال والناشئة بميونيخ؛ وستيفان ترودفايند، ناشر في «أديشن أورينت» / برلين، وأدار الندوة شتيفان فايدنر، مستعرب ومترجم ألماني. تمحور النقاش حول أدب الأطفال، وأهمية المشاركة في مشاريع الترجمة وتحويل قصص الأطفال إلى مختلف لغات العالم باعتبار الكتاب أداة لنشر العلم والمعرفة وتعزيز التواصل بين الثقافات.

تطرقت الندوة إلى أدب الطفل بين الثقافة العربية والألمانية ومصادر الإلهام المشتركة، وما يطرأ على هذا الأدب من تغيرات وتحديات جديدة. أشارت الندوة إلى وجود فجوة واسعة في مجال أدب الطفل العربي، فطالما اعتمد إنتاج كتب الأطفال في المجتمع العربي على النقل أو الترجمة، ما دفع الصغار للتوجه نحو الأدب الأجنبي بمختلف فروعه.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «يسعدنا لمس أثر جهود جائزة الشيخ زايد للكتاب في نقل الأدب العربي إلى منصات عالمية، والإسهام في دعم مسيرة الكاتب العربي وبلورة رؤاه الأدبية والإبداعية، حيث شهدنا عبر مشاركتنا في هذه الندوة تفاعلاً فكرياً بين العالم العربي وألمانيا».

من جهته عبر حسين المطوع، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتابه «أحلم أن أكون خلاطة إسمنت» عن سعادته بالمشاركة في الندوة كجزء من مشاركة الجائزة في هذا المعرض العالمي، وتسليط الضوء على أدب الأطفال في الوطن العربي مقارنة بنظيره في الثقافة الألمانية والعالمية.

ونظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب فعالية ضمت أهم الناشرين الدوليين من الصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وبحثت سبل التعاون مع دور النشر العالمية من خلال مبادرة الترجمة التي تقدمها الجائزة، لترجمة العناوين الفائزة بها في فروع أدب الطفل والآداب بهدف التعريف بالإبداعات الأدبية العربية وإيصال صوت الكاتب العربي للعالم. وشهدت الفعالية إطلاق ترجمات إنجليزية وفرنسية وإيطالية وأوكرانية للكتب الفائزة في فروع أدب الطفل والآداب يوم 18 أكتوبر بحضور الكتّاب الفائزين وممثلين عن دور النشر التي أصدرتها.