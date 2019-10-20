شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن اختيار ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته ال31 والتي تعقد عام 2021، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والذي يعدّ أكبر وأهم معرض يختصّ بصناعة الكتاب والنشر على الصعيد العالمي.

ووقّع الاتفاقية سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويورغن بوز، المدير التنفيذي لمعرض «فرانكفورت للكتاب» بحضور عبدالله الهاملي، رئيس القسم السياسي والدبلوماسية العامة في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفيصل الشيخ، مدير إدارة المعارض والبرامج في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكلوديا كايزر، نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

من المتوقع أن تستقطب مشاركة ألمانيا في المعرض عدداً كبيراً من الناشرين، ويصاحبها مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعزز جسور التواصل الثقافي، والتبادل المعرفي بين الإمارات وألمانيا في كافة المجالات الثقافية والفنية.

قال سيف غباش: «يأتي اختيارنا لألمانيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تقديراً لما تتسم به الثقافة الألمانية من قيمة معرفية عظيمة تكوّنت وتشكّلت عبر تاريخها الحافل بالمنجزات والتحديات، وترسيخاً للعلاقة المتينة بين بلدينا والمشتركات التي تجمعنا، وتقديراً منا أيضاً للاهتمام الألماني بالثقافة العربية عموماً؛ حيث نواصل التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدعم المساعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي، وتعزيز الحوار والتواصل مع الآخر ضمن قيم التسامح والتنوع الثقافي التي تشتهر بها الإمارات».

وأضاف: «يسلط البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض «أبوظبي للكتاب» الضوء على الأنشطة التي تبرز ملامح الثقافة المشتركة بين ألمانيا والعالم العربي، خاصة في التراث الإنساني».

من جهته، قال عبدالله ماجد آل علي: «من المؤكد أن مشاركة ألمانيا كضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب سيثري تجربة المعرض، ليكون تجمعاً ثقافياً غنياً يوفّر للمؤلفين والباحثين الكتّاب والفنانين من ذوي الاهتمامات المشتركة اكتساب معارف جديدة وتبادل الخبرات، والاستفادة من المصادر الوفيرة في الثقافة الألمانية، وذلك ضمن مساعينا لإثراء المشهد الثقافي في الإمارات بتجارب إبداعية خلاقة من العالم».

جدير بالذكر أن روسيا ستحل ضيف شرف دورة هذا العام من «أبوظبي للكتاب»، والذي يعقد في الفترة من 15 - 21 إبريل/‏ نيسان القادم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.