بيان من "الخارجية" حول الاعتداء على أردني في لبنان.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تتابع وزارة الخارجية، قضية الأردني الذي تم سرقة محتويات مركبته خلال الاحداث المؤسفة في لبنان. وقالت الخارجية في بيان لها: "بخصوص المواطن الاردني الذي ظهر خلال شريط فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم سرقة محتويات سيارته خلال الاحداث المؤسفة في لبنان،فقد قامت السفارة الاردنية في بيروت بمتابعة قضيته وتم التواصل مع المواطن الاردني والذي اكد بأنه بخير وبحمد الله وانه تم العثور على اوراقه المفقودة". اقرأ أيضاً : فيديو متداول لأردني تم تكسير سيارته في لبنان فيديو متداول لأردني تم تكسير سيارته في لبنان#لبنان #الأردن https://t.co/rYwQtlNsdf pic.twitter.com/6NzEonf3wR Roya News (@RoyaNews) October 19, 2019

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