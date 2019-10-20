وزير الدفاع الأميركي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت "رويترز".

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في سوريا، أشار إسبر إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا مازال مستمرا.

وكان إسبر قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا ولن يساعد أي جندي أميركي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح إسبر أن القوات الأميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

أخبار ذات صلة

لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

وجاءت هذه التطوارت بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات التركية من أنها ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا الثلاثاء المقبل، إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة"، فيما يتهم الأكراد أردوغان باتنهاك وقف إطلاق النار إثر قصفه مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية.