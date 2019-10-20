دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف Enjoy 10 بتصميم ثقب الشاشة ورقاقة معالج Kirin 710F ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتف Enjoy 10 الذي يتميز بتصميم ثقب الشاشة، والذي ينطلق بمعالج Kirin 710F، مع كاميرة مزدوجة وسعر يبدأ من 170 دولار.

يضم هاتف Enjoy 10 شاشة بحجم 6.39 إنش في الشاشة، مع جودة عرض HD بلس، مع تصميم ثقب الشاشة في الجزء العلوي إلى اليسار، والذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، كما يدعم هاتف Enjoy 10 رقاقة معالج Kirin 710F، مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة EMUI 9.1، بينما لا يضم هذا الإصدار مستشعر للبصمة.

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وينطلق هاتف Enjoy 10 بثلاثة نماذج، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثالث من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Huawei Enjoy 10 بعدد أربعة من الألوان هم الأسود، الأحمر، الأزرق إلى جانب الأخضر المتدرج، مع بطارية بقدرة 4000 mAh ويدعم الشحن عبر microUSB، ومن المقرر أن يتوفر في الأول من نوفمبر في السوق الصيني، بسعر يبدأ من 170 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم هاتف Enjoy 10 بتصميم ثقب الشاشة ورقاقة معالج Kirin 710F ظهر على التقنية بلا حدود.