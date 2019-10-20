"حماس" تُدين مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر "الملاحة" في البحرين

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري (حماية الملاحة)؛ الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه:" مشاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني في البحرين، هو فعل مدان، ويتعارض مع ضمير الأمة العربية".

وحمّل قاسم الجهات "التي تُطبّع من الاحتلال، جزء من المسؤولية عن الاعتداء على الإنسان الفلسطيني، واستباحة المقدّسات بالقدس".

وشدد على أن محاولات دمج "دولة الاحتلال في المنطقة"، ستبوء بالفشل كونها "العدو المركزي للأمة".

وكانت القناة (13) العبرية الخاصة، قد قالت السبت، إن وفدا إسرائيليا (يمثّل وزارة الخارجية) سيشارك الأحد، في مؤتمر المنامة؛ لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه واشنطن.

Advertisements

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، ومن المقرّر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج العربي.

وفي يوليو الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري "في غضون أسابيع" بادعاء حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.