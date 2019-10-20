مدارس تعليم المدينة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تفعيلا ً لليوم العالمي للعصا البيضاء نظمت برامج دمج العوق البصري للبنات بتعليم المدينة المنورة برنامج تعريفي تثقيفي بالعصا البيضاء بإشراف إدارة التربية الخاصة و حضور مشرفة الإدارة ا.نهال الحريقي و جمع من الطالبات و الأمهات و ممثلات الجهات المشاركة يوم الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ في متوسطة أم حكيم .
شارك في البرنامج كل من معهد النور و الابتدائية 55و الثانوية 15 و ثانوية مارية القبطية و الروضة السادسة و متوسطة أم حكيم بالتعاون مع جمعية المكفوفين الخيرية رؤية .
استهل الحفل بكلمة ترحيبية لقائدة متوسطة أم حكيم ا.نسرين خليل رحبت فيها بالحاضرات و شكرت مديرة إدارة التربية الخاصة ا.منال الحريقي على دعمها و متابعتها و وضحت الهدف من تفعيل البرنامج ، تلتها كلمات تعريفية و عروض مرئية للعصا البيضاء و استخداماتها و رمزيتها بالنسبة للمكفوفات و شمل برنامج الحفل عدد من الاناشيد و المشاهد و العروض قدمتها طالبات و أطفال برامج الدمج بالإضافة إلى مشاركة جمعية رؤية و تعريفها بالخدمات المقدمة للمكفوفين و المكفوفات .
و اختتم البرنامج بتكريم الجهات المشاركة و افتتاح المعرض المصاحب .
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