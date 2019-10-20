مدارس تعليم المدينة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

صحيفة الخليج الإلكترونية

تفعيلا ً لليوم العالمي للعصا البيضاء نظمت برامج دمج العوق البصري للبنات بتعليم المدينة المنورة برنامج تعريفي تثقيفي بالعصا البيضاء بإشراف إدارة التربية الخاصة و حضور مشرفة الإدارة ا.نهال الحريقي و جمع من الطالبات و الأمهات و ممثلات الجهات المشاركة يوم الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ في متوسطة أم حكيم .

شارك في البرنامج كل من معهد النور و الابتدائية 55و الثانوية 15 و ثانوية مارية القبطية و الروضة السادسة و متوسطة أم حكيم بالتعاون مع جمعية المكفوفين الخيرية رؤية .

استهل الحفل بكلمة ترحيبية لقائدة متوسطة أم حكيم ا.نسرين خليل رحبت فيها بالحاضرات و شكرت مديرة إدارة التربية الخاصة ا.منال الحريقي على دعمها و متابعتها و وضحت الهدف من تفعيل البرنامج ، تلتها كلمات تعريفية و عروض مرئية للعصا البيضاء و استخداماتها و رمزيتها بالنسبة للمكفوفات و شمل برنامج الحفل عدد من الاناشيد و المشاهد و العروض قدمتها طالبات و أطفال برامج الدمج بالإضافة إلى مشاركة جمعية رؤية و تعريفها بالخدمات المقدمة للمكفوفين و المكفوفات .

و اختتم البرنامج بتكريم الجهات المشاركة و افتتاح المعرض المصاحب .