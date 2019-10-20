اخبار الخليج

فريق طبي بأبها الولادة والأطفال ينقذ مريضاً عمره ١٤ عاماً من السمنة

0 نشر
أفنان المالكي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

بلغ وزنه ١٨٠ كيلوغرام

فريق طبي بأبها الولادة والأطفال ينقذ مريضاً عمره ١٤ عاماً من السمنة

أفنان المالكي

أفنان المالكي

تمكن فريق جراحة سمنة الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال من إنهاء معاناة مريض في الرابعة عشر من عمره ويبلغ وزنه ١٨٠ كيلوغرام من السمنة عبر إجراء عملية تكميم .


وفي التفاصيل بين رئيس الفريق الطبي الدكتور هاشم علي الغامدي أن إجراء العملية لهذا المريض كان ضرورة ملحة لتجنيبه المخاطر المحدقة به بسبب السمنة  حيث تجاوز معيار كتلة الجسم لديه السبعين .


وأضاف الغامدي : نظراً لدقة الوضع الصحي لمثل هذه الحالات فقد تم تقييم المريض تقييم شامل وتجهيزه للعملية عبر سلسلة إجراءات طبية ، حتى تم إجراء العملية ومتابعته في العناية المركزة بعد ذلك ،  حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى في خلال أسبوع من إجراء العملية – ولله الحمد – .

Advertisements

بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي الشكر لسعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير  خالد بن عائض عسيري على دعمه لبرنامج جراحة سمنة الأطفال حتى أصبح المستشفى مركزاً مرجعياً لجراحة سمنة الأطفال.

4492fd6209.jpg

cleardot.gif?ssl=1

انشر الخبر :

20/10/2019   10:51 ص

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/277780.html

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي بأبها الولادة والأطفال ينقذ مريضاً عمره ١٤ عاماً من السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا