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بلغ وزنه ١٨٠ كيلوغرام
فريق طبي بأبها الولادة والأطفال ينقذ مريضاً عمره ١٤ عاماً من السمنة
أفنان المالكي
تمكن فريق جراحة سمنة الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال من إنهاء معاناة مريض في الرابعة عشر من عمره ويبلغ وزنه ١٨٠ كيلوغرام من السمنة عبر إجراء عملية تكميم .
وفي التفاصيل بين رئيس الفريق الطبي الدكتور هاشم علي الغامدي أن إجراء العملية لهذا المريض كان ضرورة ملحة لتجنيبه المخاطر المحدقة به بسبب السمنة حيث تجاوز معيار كتلة الجسم لديه السبعين .
وأضاف الغامدي : نظراً لدقة الوضع الصحي لمثل هذه الحالات فقد تم تقييم المريض تقييم شامل وتجهيزه للعملية عبر سلسلة إجراءات طبية ، حتى تم إجراء العملية ومتابعته في العناية المركزة بعد ذلك ، حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى في خلال أسبوع من إجراء العملية – ولله الحمد – .
بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي الشكر لسعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على دعمه لبرنامج جراحة سمنة الأطفال حتى أصبح المستشفى مركزاً مرجعياً لجراحة سمنة الأطفال.
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