بالفيديو .. سائق كاد يتسبب في كارثة أثناء هروبه من دورية أمنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قيادة شخص بسرعة جنونية في الرياض، وذلك خلال مطاردته من دورية أمنية إلى الشارع الرئيسي، الأمر الذي كاد يتسبب في حـادث مع مركبتين.
وأظهر المقطع دخول قائد المركبة إلى شارع جانبي آخر بنفس السرعة؛ هرباً من الدورية الأمنية التي كانت تطارده.
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