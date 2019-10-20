الأحد 20 أكتوبر 2019

جهاز استشعار مدعوم بتطبيق هاتفي يساعد الرياضيين على تقليل خطر

متابعات_الخليج 365

صمم طالبان سابقان في جامعة ديوك البريطانية جهاز استشعار جديد مدعوم بتطبيق هاتفي يساعد الرياضيين المحترفين على تقليل خطر الإصابات، وفقا لموقع 24.



ويقوم التطبيق باستخدام البيانات البيولوجية من الرياضيين، لتخصيص إجراءات التدريب للرياضيين الفرديين بطرق تهدف إلى تقليل الإصابة ومنع التدريب الزائد.

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ويتكون الجهاز الذي يطلق عليه فاثوم أي آي، من تطبيق للهاتف الذكي، وثلاثة مستشعرات حيوية بحجم الملصق ترتبط بكاحلي الرياضي وأسفل الظهر، وتجمع القراءات لأكثر من 100 فئة مختلفة للبيانات البيولوجية.

وقالت إيفونا دومانيان، أحد مؤسسي شركة WRAL's TechWire، إن الكثير من الناس لا يدركون أن الوقاية الأكثر فعالية للإصابة قد تبدأ بـ 10 أو 15 دقيقة يوميًا فقط، والاعتماد على البيانات لمنع الإصابات الصغيرة من أن تصبح خطيرة.

وتتبع المستشعرات التعب والإختلاف في الأداء بين الأيام و التمارين من بين العديد من المقاييس الأخرى، ويتم تحليل المقاييس بواسطة الذكاء الاصطناعى، لتحديد ما إذا كان الرياضي يقوم بتجاوز أو دفع جسمه إلى حالات يزيد معها احتمال الإصابة.

ويمكن أن تعمل التقنية أيضاً بالتنسيق مع تطبيقات البيانات الحيوية الأخرى مثل آبل هيلث، أو ساعات غارمن الذكية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.