«وينج» أول شركة تسلم البضائع بطائرات مسيرة في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت شركة «وينج» أحد فروع «ألفابت» (جوجل) أول شركة تسلم البضائع بطائرات مسيرة في الولايات المتحدة في مدينة كريستشنبرج التي اختيرت لهذه التجربة الأمريكية الأولى على نطاق واسع.

ويمكن لسكان المدينة البالغ عددهم 22 ألفاً والواقعة في فيرجينا (ساحل الولايات المتحدة الشرقي) أن يحصلوا من خلال هذه الخدمة عبر «فيديكس» على أدوية تباع في صيدليات «والجرينز» والشوكولا وسكاكر أخرى من متجر محلي.

وتنشط «وينج» أساساً في مدينتين أستراليتين والعاصمة الفنلندية هلسنكي، وأعلنت في بيان أن عمليات التسليم الأولى أجريت بعد ظهر الجمعة في مدينة كريستشنبرج الريفية «ما يسمح بخدمة تسليم بطائرات مسيرة هي الأكثر تطوراً في البلاد».

وطلبت عائلة من الصيدلية عبر تطبيق «وينج» دواء وحبوباً ضد السعال والباراسيتامول وزجاجات مياه، على ما قالت الشركة.

وطلب رجل مسن هدية عيد ميلاد لزوجته، وتحمل الطائرات الصفراء والبيضاء بالطرود في مركز محلي يسمى «العش» حيث يمكن لموظفي «وينج» تحميل بضائع تصل زنتها إلى 1,3 كيلوجرام ليتم تسليمها في نطاق عشرة كيلومترات.