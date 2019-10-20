فتح باب الترشيح للمجلس الاستشاري ببلديات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عملية الترشيح لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في المنطقة الوسطى تفاعل وإقبال المواطنين على المقار الانتخابية بمدن الذيد ومليحة والمدام والبطائح والحمرية، حيث توافد المرشحون من أهالي المدن السالفة على المراكز للتقدم بأوراق ترشحهم رسمياً انتظاراً لتأهلهم لخوض السباق الانتخابي، حسب ما رصدت "الخليج" في اليوم الأول من تسجيل المرشحين.

وبحسب رؤساء الهيئات والدوائر جرت عملية تسجيل المرشحين في المنطقة الوسطى بأريحية وانسيابية تامة، عزز من ذلك عمليات التدريب المكثفة التي خضع لها أعضاء الهيئات الانتخابية في البلديات على آليات تسجيل المرشحين والتي تشمل تدقيق الأوراق الثبوتية، وتسجيل البيانات وتحصيل الرسوم وإعلام كل مرشح بانتهاء عملية تسجيله ضمن قوائم المرشحين رسمياً.

وكانت مراكز التسجيل بدأت اليوم الأحد فتح أبوابها لتسجيل المرشحين، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أكتوبر من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساء في استقبال المرشحين والمرشحات الراغبين في دخول السباق الانتخابي، والمشاركة في صنع القرار، كل حسب دائرته الانتخابية في كل من مقار بلديات إمارة الشارقة، وهي: بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة الحمرية وبلدية مدينة البطائح.

وسيتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة تحت قبة المجلس الاستشاري؛ وعددها 25 مقعداً يتم الحصول على عضويتها بالانتخاب، وتحديد 9 مقاعد لمدينة الشارقة، و3 مقاعد لمدينة الذيد، و3 لمدينة خورفكان، و3 لمدينة كلباء، ومقعدين لمدينة دبا الحصن، ومقعدين لمدينة المدام، ومقعد لمدينة الحمرية، ومقعد لمدينة مليحة، ومقعد لمدينة البطائح.

وبلغ عدد المتقدمين للترشح في الدورة الماضية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 270 مرشحاً شاركوا في العرس الانتخابي، وأسهموا في وضع أبجديات العمل البرلماني في إمارة الشارقة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التسجيل لكافة المرشحين بكل سهول ويسر وشفافية.

وعن شروط التسجيل، يجب ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة (أي أن يكون من مواليد 20 نوفمبر 1994 وما قبله)، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، ويجب أن يدفع رسوم التسجيل التي تبلغ ثلاثة آلاف درهم، مع تأكيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالترشح في نفس الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل فيها.

وفيما يخص الوثائق المطلوبة للترشح، وفي حال حضور الشخص بنفسه، يجب أن يكون حضوره في نفس الدائرة الانتخابية التي سجل فيها بطاقة الهوية الأصلية، وصورة منها، وجواز السفر، وخلاصة القيد أصل وصورة وثلاثة صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع شهادة إثبات الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري وتعبئة طلب الترشح، كما يسمح الترشح عن طريق وكيل ينوب عن المرشح؛ حيث يجب إحضار جميع الأوراق التي سبق ذكرها، إلى جانب بطاقة هوية الوكيل الأصلية ووكالة قانونية أصل وسارية المفعول ومصدقة من كاتب العدل سواء كانت عامة أو خاصة، بشرط ألا تزيد على مدة سنتين، على أن يتم تضمين بند خاص بمتابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري في الوكالة العامة للوثائق الخاصة بالمرشحين حسب فئاتهم.