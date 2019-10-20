شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يطيح «الإمبراطور» بخماسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الشارقة على صدارته بفوزه الكبير على الوصل 5-1 في زعبيل، ليتابع «الملك» عروضه الكبيرة ويحقق فوزه الرابع توالياً ويرفع رصيده في المركز الأول إلى 12 نقطة.

كما حافظ شباب الأهلي على مركزه الثاني بفوزه على بني ياس 2-صفر، وفاز العين على حتا بصعوبة 2-1، وتجاوز الجزيرة فريق خورفكان 3-1، في حين حقق النصر الفوز الأول في الدوري وكان على حساب الوحدة 3-1.

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