إيران تقطع الإعانات عن 400 ألف شخص بسبب العقوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الحكومة الإيرانية قطع الإعانات النقدية، بعدما أصبحت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية أكثر صعوبة، فيما لفت المندوب الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية مع إيران الانتباه، إلى جهود مسؤولي بلاده لخفض تاثيرات الحظر الأمريكي.

وبناءً على تقديرات نشرتها وكالة «مهر» شبه الرسمية، فقد أوقفت الحكومة الإعانات النقدية عن 400 ألف شخص كانت تدفع لهم بدلاً عن دعم السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها باستمرار منذ سريان العقوبات في مايو/أيار 2018.

ووفقاً لموقع «اقتصاد أونلاين» الإيراني فسوف يبلغ عدد الأشخاص الذين يتم قطع الإعانات عنهم باستمرار إلى حوالي 24 مليون إيراني (من 80 مليوناً إجمالي عدد السكان) بحلول نهاية العام الإيراني الحالي في 20 مارس/آذار 2020.

وبحسب مسؤولين، فقد تم من أمس السبت تطبيق القرار الجديد بقطع الإعانات التي كانت تقدر ب 45 ألف تومان (نحو 12 دولاراً) للشخص شهرياً. وأوضح موقع «اقتصاد أونلاين» أن دفع الإعانات النقدية إلى 700 ألف إيراني قد تم قطعه الشهر الماضي، وأن أسماء 400 ألف شخص صنفتهم الحكومة يوم الجمعة هم أولئك الذين لا يحتاجون إلى الدعم النقدي.

وبدأ دفع الإعانات النقدية في إيران في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي تولى السلطة بين عامي 2005 و2013. وبموجب «مخطط الدعم المستهدف»، تلقى كل إيراني 450 ألف ريال، أي نحو 45 دولاراً في ذلك الوقت، ونحو 12 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الحالي الذي وافقت عليه الحكومة منذ عام 2018.

من جانب آخر، أكد المندوب الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية مع إيران نورمن لامونت «جهود مسؤولي بريطانيا لخفض تاثيرات الحظر الأمريكي ضد طهران»، مشيراً إلى أنه «كان بالإمكان في ظل الاتفاق النووي تطوير العلاقات التجارية بين إيران وسائر الدول وتعزيز الحوارات والصداقات، وبناء عليه فإنني أعتبر خروج أمريكا منه أمراً كارثياً». وأشار إلى «موقف الرئيس الأمريكي برغبته بالتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران»، مؤكداً «موقف إيران، وضرورة إزالة الحظر»، لافتاً إلى أن «هدفنا هو تطوير التجارة مع إيران، ونحن لسنا راضين عن بطء وتيرة التقدم الحاصل في هذا المجال».

واعتبر لامونت أن «تداعيات الحظر على المعاملات المصرفية مع إيران إحدى العقبات الأساسية أمام التعاون التجاري مع إيران، ورغم أن أمريكا وقّعت وثيقة حول إعفاء التعاون الإنساني مع إيران من الحظر، إلا أن المصارف ما زالت تمتنع عن التعاون معها»، معرباً عن أمله بأن «تمضي الأمور في المسار الدبلوماسي، وأن تحصل ظروف يتم فيها إزالة الحظر مرة أخرى، ويزداد حجم التبادل التجاري»، مضيفاً «بريطانيا ترغب في تطوير التجارة مع إيران، وستعبّئ كل طاقاتها في هذا المجال». (وكالات)