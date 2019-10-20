دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بإطلاق هاتف هواوي Mate X في الصين في 23 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواوي تستعد لإطلاق هاتف Mate X القابل للطي في الأسواق قبل نهاية شهر أكتوبر، وتشير التوقعات اليوم إلى أن هواوي ستقدم الهاتف في 23 من أكتوبر في السوق الصيني.

أعلنت هواوي للمرة الأولى عن هاتفها القابل للطي خلال شهر فبراير من بداية هذا العام، وبعد تأجيل إطلاق الهاتف في الموعد المحدد من العملاق الصيني، أكدت هواوي مؤخراً على خططها للكشف عن الهاتف رسمياً إلى الأسواق في شهر أكتوبر الجاري.

قامت هواوي سابقاً بتأجيل إطلاق هاتف Mate X إلى الأسواق لإجراء إختبارات أكثر للتأكد من كفاءة وجودة النموذج قبل إطلاقه إلى الأسواق، لتفادي ظهور مشاكل في الوحدات لاحقاً كما في النموذج الأول من هاتف Galaxy Fold، بشكل خاص مع مستوى التسعير المرتقع الذي ينطلق به الهاتف.

ولقد كشفت التسريبات مؤخراً على أن هواوي قامت بالفعل بإجراء بعض التغييرات في تصميم الهاتف، وذلك بإضافة زر لتحرير الشاشة عند طيها، كما أشارت تسريبات أخرى على أن العملاق الصيني قامت بإجراء إختبارات لضبط واجهة التطبيقات عند التبديل بين آلية الطي وفتح الهاتف، كما تدعم هواوي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 990 كبديل لرقاقة Kirin 980.

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وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم الهاتف في السوق الصيني في البداية في 23 من أكتوبر، على أن ينطلق إلى أسواق أخرى لاحقاً، ومن المقرر أن يتم التسجيل للحصول على الهاتف في البداية ومن ثم يبدأ بيع الهاتف في الأسبوع الأول من نوفمبر.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن هواوي ستطلق في البداية عدد 300 ألف وحدة من هاتف Mate X فقط، أي عدد أقل مقارنة بهاتف Galaxy Fold حيث إستعدت سامسونج بعدد 700 ألف وحدة.

يذكر أن هواوي حددت سعر 2600 دولار لهاتفها القابل للطي Mate X، أو 2299 يورو في الأسواق الأوروبية، إلا أن العملاق الصيني لم تكشف حتى الآن عن مستوى تسعير الهاتف في السوق الصيني.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بإطلاق هاتف هواوي Mate X في الصين في 23 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.