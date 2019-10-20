وزير لبناني: رواتب الوزراء والنواب ورئيس الحكومة ستنخفض 50%

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قال وزير السياحة اللبناني، أوداديس كيدانيان، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء، مع وضع تصور من جانب رئيس الحكومة لموازنة عام 2020، حيث سيتم إلغاء كل الضرائب التي تطال الطبقات الشعبية، وذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها بيروت.

أضاف «كيدانيان»، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي»، السبت، أن الميزانية ستشهد عجزا بقيمة صفر في المئة في العام 2020، وسيتم عرض تفاصيل الميزانية على مجلس الوزراء.

وكشف الوزير اللبناني أن التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها بشأن موازنة العام الجديد سترضي بشكل كبير الجماهير المتظاهرة، لأن مطالبهم سوف تتجسد في هذه الموازنة من خلال عدم وجود ضرائب في المرحلة الأولى ومن ثم وجود قوانين رعاية اجتماعية وقوانين مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، إضافة إلى تأمين عجز بمستوى صفر في المئة سيعطي فرصة لبنان لإعادة انتظام وضعه الاقتصادي.

وتابع الوزير اللبناني أن الشعب يريد إسقاط نظام يعتبره فاشلًا من ناحية إدارة البلد من الشؤون الاقتصادية، ولكن الذي سيطرحه رئيس الحكومة سيلبي طموحات وتطلعات المواطنين ويعطي فرصة أخيرة للحكومة لأن الشعب لم يعد يحتمل كل هذه التجاوزات وهذا الضغط الاقتصادي السيئ.

أردف أنه سيتم تخفيض رواتب مجلس النواب والوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بنسبة 50%، ما سيعطي اكتفاءً معينًا للمواطنين وبأن السياسيين هم من سيتحملون جزءًا من هذه الأعباء عبر التنازل عن جزء كبير من رواتبهم.