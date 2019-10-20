لبنان.. جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استقالة وزرائه من الحكومة. وقال جعجع، خلال مؤتمر صحافي منتصف ليل السبت الأحد من معراب، إن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة. اقرأ أيضاً : لبنان.. جنبلاط ينفي أنباء عن طلبه من وزراء حزبه الاستقالة كما أضاف: "لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات"، مؤكداً: "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات". ووزراء حزب القوات هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير الشرون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة، مي شدياق، ووزير العمل، كميل أبو سليمان. ونفى جعجع في وقت لاحق وجود أي اتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشأن استقالة وزراء القوات اللبنانية من مجلس الوزراء. ما يتم تداوله عن اتفاق بيني وبين الحريري غير صحيح على الاطلاق، وهذا الكلام من نسج خيال أصحابه فقط لا غير مثلما عوّدونا تباعاً. SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 19, 2019 شاهد بالصور: هؤلاء الفنانون شاركوا في احتجاجات لبنان



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