تجدد اقتحمات المستوطنين اليهود للأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365

اقتحم أكثر من مائتي مستوطن يهودي، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مراسلة الخليج 365 نقلا عن إحدى المرابطات ممن تواجدن في المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر أن قوات الشرطة فتحت "باب المغاربة" (الباب الذي تتم من خلاله الاقتحامات) وسمحت لأكثر من مائتي مستوطن باقتحام الباحات.

وأضافت أن المستوطنين يتجولون في المسجد وباحاته بحماية الشرطة وقواتها الخاصة المسلحة، حيث يلبسون لباسهم الديني ويؤدون طقوسا قرب "باب الرحمة".

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كما أوضحت أن العشرات من المستوطنين يقومون بأعمال يزعمون أنها تعبدية خارج أبواب المسجد الأقصى بشكل استفزازي للمسلمين الذين يتوافدون إليه.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل" المزعوم قد دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وذلك استمرارا في احتفالاتهم بعيدهم اليهودي "العرش" (اليوم السابع للعيد).

في الوقت ذاته، دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة صد تلك الاقتحامات من خلال التواجد اليومي والمكثف في المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه.

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