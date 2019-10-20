وزير الدفاع الامريكي: سننقل الألف جندي المقرر سحبهم من سوريا إلى غربي العراق

واشنطن/ هاكان جوبور/ الخليج 365
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأحد، أن بلاده ستنقل نحو ألف جندي أمريكي مقرر سحبهم من سوريا إلى غرب العراق.
جاء ذلك في تصريح صحفي له، على متن طائرته أثناء مغادرته الولايات المتحدة متوجها في زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن عملية نقل الجنود ستستغرق أسابيع، دون أن يعطي موعدا محددا لتاريخ عملية النقل.
ولفت إلى أن القوات المتوقع نقلها إلى العراق ستواصل عملية مكافحة تنظيم "داعش" وتساعد في الدفاع عن العراق.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، قراره بسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا، لكن القرار أثار عاصفة من الانتقادات في الكونغرس الأمريكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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