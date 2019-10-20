وفاة رئيس برلمان السودان الاسبق محمد الأمين خليفة

الخرطوم / الاناضول

اعلن حزب "الموتمر الشعبي" بالسودان عن وفاة القيادي بالحزب محمد الأمين خليفة إثر عملية جراحية بالقلب في مدينة بون الالمانية.

واسس زعيم الحركة الإسلامية السودانية حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي في يونيو/ حزيران عام 2000 بعد خلافات مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وصار خليفة احد ابرز قياداته وتعرض للاعتقال مرات عديدة خلال سنوات النظام السابق.



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ونعى حزب المؤتمر الشعبي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك القيادي في الحزب، وقال: "غادر دنيانا الفانية محمد الأمين خليفة اثر عملية بالقلب في ألمانيا"، دون تفاصيل اضافية.

وتخرج خليفة (مواليد 1948) من الكلية الحربية السودانية عام 1973، ونال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان السودانية عام 1985.



وتقلد محمد الأمين خليفة رئاسة المجلس الوطني الانتقالي(البرلمان) في الفترة مابين 1992-1996، ورئيس اتحاد البرلمان العربي 1994، كما نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزيرة بالسودان عام 2008.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.