الأمن اللبناني يعلن إطلاق سراح جميع الموقوفين ماعدا اثنين

بيروت/ الخليج 365
أعلن الأمن اللبناني، مساء السبت، "إطلاق سراح جميع الموقوفين" على خلفية التظاهرات الأخيرة باستثناء اثنين.
ووفق ما اورد حساب قوى الامن اللبناني الموثق على تويتر، "بناءً لإشارة القضاء المختص، تم إطلاق سراح جميع الموقوفين باستثناء شخصَيْن".
وأوضح الحساب، أن الشخصين المذكورين "أحدهما بحقه قرار جزائي (غرامة مالية) والتحقيق مع الآخر للإشتباه به بجرم مخدرات".
ولم يوضح الأمن عدد الموقوفين الذين أطلق سراحهم.
والسبت، قالت المفكرة القانونية (غير حكومية تعنى بالأخبار الحقوقية)، عبر صفحتها بفيسبوك، إنها رصدت بالتعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومجموعة من المحامين والحقوقيين، توقيف 132 شخصا خلال التظاهرات المتواصلة منذ 3 أيام في بيروت.
وأشارت إلى أن من ضمن الموقوفين 6 قاصرين.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.
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