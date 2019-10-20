لبنان.. احتفالات باستقالة وزراء "القوات" من الحكومة

بيروت/ الخليج 365

قالت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، إن احتفالات عمت بين المتظاهرين بمنطقة جبل لبنان قرب بيروت على خلفية اعلان استقالة وزراء حزب "القوات" من الحكومة.

وأفادت "الوكالة اللبنانية"، في وقت متاخر من مساء السبت، "ان المتظاهرين في منطقة جل الديب(ذات غالبية مسيحية واقعة بجبل لبنان احدى ضواحي بيروت)، يحتفلون بعدما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" استقالة وزرائه".

وأشارت الوكالة الى ان المتظاهرين "أكدوا البقاء في ساحة جل الديب حتى ساعات الصباح الأولى، والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. ودعوا أهالي المنطقة للانضمام اليهم في تظاهرات الاحد".وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.

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جاء ذلك في كلمة متلفزة، تعليقا على تواصل الاحتجاجات في عموم البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وأرجع جعجع سبب استقالة وزرائه إلى "فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي".

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.