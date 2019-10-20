اليوم.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اليوم (الأحد) تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات والسلوكيات في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قد اعتمد القرار في أكتوبر الماضي وهو يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، في بيئة العمل وحمايته من أي ممارسات مسيئة.

يذكر أن الوزارة كانت قد نشرت في وقت سابق عددًا من ضوابط حماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل والتي شملت جميع أشكال الاستغلال أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك.