مايوركا يهزم#الريال

الخليج - د ب أ حقق نادي مايوركا فوزاً مفاجئاً على ريال مدريد (1-0)، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم. يدين مايوركا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإيرلندي لاجو جونيور، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 7. ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74، بعد طرد ألفارو أودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني. وجاءت هزيمة الريال بعد مسيرة جيدة للنادي “الملكي” تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، شهدت فوز الفريق 5 مرات، وتعادله 3 مرات. انشر الخبر :

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