الاتحاد يقيل سييرا ويكلف العبدلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من منصبه كمدير فني للفريق، في أعقاب الخسارة من الوحدة في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكلفت الإدارة الاتحادية الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مقدمة شكرها لسييرا على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيرة إلى أن الإقالة جاءت كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً.

وكان فريق الاتحاد قد خسر أمام الوحدة خارج ملعبه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.