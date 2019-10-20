الان تتابع الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد حركة مناهضة للإسلام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:
يخطط آلاف الأشخاص التظاهر اليوم الأحد في مدينة درسدن شرقي ألمانيا ضد حركة بيجيدا التي تحرض على معاداة الإسلام وكراهية الأجانب.
ويمثل اليوم الأحد الذكرى السنوية الخامسة لحركة بيجيدا، والتي تعني “الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب”. كما تخطط الحركة لتنظيم مسيرة لها أيضا اليوم .
يشار إلى أن أنصار بيجيدا نظموا أول مظاهرة لهم في درسدن في 20 تشرين أول/أكتوبر 2014.
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