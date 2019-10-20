الان تتابع كيم كارداشيان تناشد حاكم ولاية تكساس وقف إعدام سجين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
ناشدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ويست حاكم ولاية تكساس يوم السبت باستخدام سلطته لعرقلة إعدام سجين من المنتظر أن يتم إعدامه الشهر المقبل .
واستخدمت كارداشيان ويست، التي لديها 62 مليون متابع عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، منصتها للتوسل إلى الحاكم جريج أبوت “لفعل الشيء الصحيح” ومنع إعدام السجين رودني ريد في 20 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وقالت كارداشيان ويست يوم السبت “أرجوك أيها الحاكم أبوت كيف يمكنك إعدام رجل في الوقت الذي تظهر فيه أدلة دامغة تبرئ رودني ريد، بل إنها تدين الشخص الآخر المتورط في الحادث. أنا أناشدك أن تفعل الشيء الصحيح”.
يذكر أن ريد، وهو أسمر البشرة، أدين بخطف واغتصاب وخنق ستايسي ستايتس،ذات البشرة البيضاء، البالغة من العمر 19 عاما، في تكساس في عام 1996 وأصر ريد طوال محاكمته على أنه بريء، وكذلك عائلة ستايتس، التي تشتبه في ارتكاب خطيب الفتاة السابق ضابط الشرطة جيمي لويس فينيل جونيور الجريمة.
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