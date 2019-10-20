لهذا السبب.. "سوبارو" تستدعي مئات السيارات في الصين

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الأحد 20 أكتوبر 2019
سيارة
متابعات_الخليج 365
تعتزم شركة سوبارو اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 667 سيارة بيعت في السوق الصينية، على خلفية مخاطر محتملة تهدد السلامة.
وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمصلحة الصين لتنظيم السوق، فإن الاستدعاء المقرر أن يبدأ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيشمل بعضا من طرازات فورستر وليجاسي وأوت باك المستوردة، والتي أنتجت خلال الفترة بين 30 يونيو/حزيران 2015 و17 فبراير/شباط 2018.
وأوضحت المصلحة أن الاهتزازات وعوامل أخرى أثناء القيادة قد تؤدي إلى فك رباط مشعب عادم المحرك، ما يؤدي إلى تسرب غاز عادم غير منقى.
وأضافت أن الغاز العادم غير المنقى قد يتسبب بتلف الأسلاك ومكونات أخرى حول مشعب العادم.
وتعتزم سوبارو فحص وإصلاح الأجزاء المعيبة بالمركبات المتضررة مجانا، واستبدالها إذا لزم الأمر، حسب البيان.
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