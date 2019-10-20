دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجُميِّل: «حزب الله» يتحمل مسؤولية خروج المظاهرات.. والفساد في لبنان غير مسبوق

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، أمين الجُميِّل، أن ما يحصل في بيروت، بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، أمر استثنائي، وتكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري في أبريل 2005.

وقال الجميل، في حوار لـ«العربية»: كل المناطق اللبنانية تتظاهر اليوم تضامنًا مع مطلب إسقاط الحكم.. المتظاهرون في لبنان غير مجمعين على إسقاط العهد، مشيرًا إلى أن التظاهرات الكبيرة في لبنان إجابة واضحة على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وفي هذا الخصوص قال الجميل: حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى بسبب مصادرته قراري الحرب والسلم، فهو يسيطر على مناطق عدة في البلاد، ويملي على الدولة مصالحه، وهناك نقمة كبيرة من الشعب اللبناني على تصرفاته.

وقد حمَل زعيم «حزب الله»، المصنف جماعة إرهابية، في خطاب له اليوم، الحكومة اللبنانية التي يشارك وزراؤه (وعددهم 3) في اتخاذ القرارات ضمنها، مسؤولية الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بها.

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وأشار الجميل، إلى أن الشعب يرفض ممارسات «حزب الله»، ويريد السيادة والاستقلال، موضحًا أن المطالب الأساسية للمتظاهرين هي استقالة الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة تكافح الفساد، مضيفًا: هناك إدارة سيئة، والفساد تفشَّى، ووصل إلى مستوى غير مسبوق في لبنان.

وتابع: رئيسا الجمهورية والحكومة يشكوان من الفساد، لافتًا إلى أن الانسجام غير موجود بين أعضاء الحكومة في لبنان، والشعب اللبناني يدفع ثمن عدم الانسجام.

وقد تعالت أصوات المحتجين في وسط بيروت، مطالبين برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم حسن نصرالله، بُعيد الخطاب الذي قال فيه، إنه يؤيد مطالب المتظاهرين. وصدح المتظاهرون الذين توافدوا إلى وسط العاصمة اللبنانية لليوم الثالث على التوالي، قائلين: كلن كلن كلن. في إشارة إلى ضرورة رحيل كل زعماء الأحزاب والسياسيين في لبنان ونصرالله واحد منهم.