أبها يسعى للنقطة العاشرة عبر #الفيحاء

الخليج - حسن القبيسي

تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يستضيف أبها الفيحاء في تمام الساعة 6:25م ، ويحل الحزم ضيفاً على الفيصلي .

أبها – الفيحاء

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يطمح أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستقبل الفيحاء ، ويحتل أبها المركز العاشر برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وثلاث خسائر ، ويعول نادي أبها على لاعبه سعيد بقير الذي صنع في الجولات الست الماضية 16 فرصة ، فيما يحل الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وثلاث خسائر ، ويغيب عن الفيحاء حارسه الأردني عامر شفيع بسبب الإصابة .

الفيصلي – الحزم

وفي المجمعة يستضيف الفيصلي الحزم والفرق بينهما نقطة واحدة حيث يملك الفيصلي 11 نقطة في المركز الخامس ، والحزم في المركز الـسابع برصيد 10 نقاط.