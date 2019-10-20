أبها يسعى للنقطة العاشرة عبر #الفيحاء

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الخليج - حسن القبيسي
تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يستضيف أبها الفيحاء في تمام الساعة 6:25م ، ويحل الحزم ضيفاً على الفيصلي .
أبها – الفيحاء
يطمح أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستقبل الفيحاء ، ويحتل أبها المركز العاشر برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وثلاث خسائر ، ويعول نادي أبها على لاعبه سعيد بقير الذي صنع في الجولات الست الماضية 16 فرصة ، فيما يحل الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وثلاث خسائر ، ويغيب عن الفيحاء حارسه الأردني عامر شفيع بسبب الإصابة .
الفيصلي – الحزم
وفي المجمعة يستضيف الفيصلي الحزم والفرق بينهما نقطة واحدة حيث يملك الفيصلي 11 نقطة في المركز الخامس ، والحزم في المركز الـسابع برصيد 10 نقاط.
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