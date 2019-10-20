آبل تحذر من تعطل هواتف آي فون حال عدم تحديثها فورا

الأحد 20 أكتوبر 2019

الخليج 365

حذرت "آبل" المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات.



وستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة، ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل.

وأوضحت آبل أنه من الهام بشكل خاص تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS.

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وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ.

وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن آبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر.

وفي حال لم يقم المستخدمون بالتحديث في الوقت المناسب، قد لا يتمكنون من تلقى تحديثات البرنامج عبر شبكة "واي-فاي". وبدلا من ذلك، يتطلب الأمر تحديث الجهاز عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر.