وفاة سيدة بريطانية بعد خضوعها للعلاج بـ"الصفع"

وفاة سيدة بريطانية بعد خضوعها للعلاج بـالصفع

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

لقيت سيدة بريطانية مسنة مصرعها على يد معالج صيني، وذلك خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع!.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد صدر أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عاما، بتهمة القتل غير العمر، بعد تسببه بوفاة دانييل كارغوم البالغة من العمر 71 عاما من مدينة ساسكس البريطانية، وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

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ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج والذي يقوم على تعريض المريض للصفع، في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد صدر أمر القبض على شياو في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر، إلا أنه تبين أن الأخير يقيم في كاليفورنيا، لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقعت فيه الحادث وهو كليف هاوس في ويلتشير، بارتكاب أي تجاوزات.