موتورولا تحدد موعد الإعلان عن هاتفها القابل للطي

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أرسلت شركة موتورولا دعوة إلى حدث تعتزم عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث يبدو أنه سوف يُكرس للإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية.



وكانت الشركة قد أكدت في شهر فبراير الماضي أنها تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى التي أعلنت عن باكورة منتجاتها من هذا النوع من الهواتف التي يعول عليها في إنعاش السوق الذي أصبح يعاني من كثرة المنافسين وقلة الابتكار.

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وكانت شركة سامسونج قد بدأت بالإعلان عن هاتفها الذكي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في 20 شباط/فبراير الماضي، مع شاشتين تطويان نحو الداخل، إضافةً إلى شاشة ثالثة خارجية بحجم أصغر، ثم أعلنت شركة هواوي في الشهر ذاته عن هاتفها (ميت إكس) Mate X الذي يتمتع بشاشتين فقط تطويان نحو الخارج.

وكان مسئول في شركة موتورولا قد أكد في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي قابل للطي خلال صيف 2019، ولكن يبدو أن الشركة لم تستطع الالتزام بالموعد، وقد قال المسئول وقتئذ: إن تصميم هاتف موتورولا القابل للطي سيقدم تصميمًا مختلفًا عن هاتفي (جالاكسي فولد)، و(ميت إكس).