هواوي تطرح نسخة جديدة من هاتف Enjoy 10 Plus

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي، السبت، نسخة مخففة من هاتفها الذكي Enjoy 10 Plus.



وأعلنت هواوي مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن هاتفها الذكي Enjoy 10 Plus مع معالج Kirin 710F، وشاشة بلا نتوء وكاميرا أمامية.

ويقدم هاتف Enjoy 10 Plus شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، ولكن بعكس Enjoy 10 Plus فإن شاشة الهاتف تأتي مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة وليست منبثقة، ومع ذلك فهي مميزة، إذ لا تأتي داخل نتوء.

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ويمتلك هاتف Enjoy 10 Plus كاميرتين خلفيتين بشكل رأسي، دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانوية 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. هذا ويفتقر الهاتف إلى وجود حساس بصمة.

الهاتف يعمل بالإصدار (9 باي) من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، ويحتوي على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير/ساعة، ولكنها تُشحن عن طريق منفذ microUSB، وليسUSB-C ويتوفر الهاتف بـ4 ألوان متدرجة: الأزرق السماوي، والأزرق، والأسود، والأحمر.

وتعتزم هواوي طرح هاتف Enjoy 10 Plus الجديد للبيع في الصين اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسعر يعادل 170 دولاراً لطراز 4 جيجابايت/64 جيجابايت، وبسعر يعادل 200 دولار لطراز 4 جيجابايت رام/128 جيجابايت مساحة داخلية، وبالسعر نفسه يتوفر طراز 6 جيجابايت رام/64 جيجابايت مساحة داخلية.