أنقرة: نراقب عن كثب خروح تنظيم "ي ب ك" الإرهابي من المنطقة الآمنة

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنها تراقب عن كثب خروح تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من المنطقة الآمنة شمالي سوريا، خلال مهلة 120 ساعة، وفقاً للاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "قواتنا المسلحة تراقب عن كثب خروح إرهابيي بي كا كا/ ي ب ك من المنطقة خلال مهلة 120 ساعة، في إطار الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة".

وأضافت "في هذا السياق، لا توجد أي عوائق على الإطلاق، وقد تم إبلاغ السلطات العسكرية الأمريكية بالمعلومات الكاملة حول الطرق التي سيتم سلكها بأمان".

وأوضحت أن "اليوم (السبت) دخل وخرج رتل مكون من 39 مركبة، معظمها سيارات إسعاف بشكل آمن إلى مدينة رأس العين نقلوا بعض الأشخاص بينهم جرحى".

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وأكدت الوزارة أن التنسيق متواصل عن كثب مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول هذا الموضوع.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.

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